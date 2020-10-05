Wolverhampton, Angers'tan Rayan Ait Nouri'yi kiraladı

Wolverhampton Kulübü, 19 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız sol bek Nouri'nin satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.
Angers'nin altyapısına 2016'da dahil olan genç futbolcu, 2018-2019 sezonunda A takıma yükselmişti.
Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev yapan Nouri, bu sezon takımıyla 3 maça çıkmıştı.
Serdar Aziz'in ezeli rakip Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
Trabzonspor, Salzburg'ta forma giyen 33 yaşındaki orta saha Zlatko Junuzovic için Avusturya ekibiyle pazarlıklara başladı. Tecrübeli futbolcunun gün içinde Türkiye'ye gelebileceği öğrenildi.
Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.
Erol Bulut, son 20 dakikada gelen penaltılar ve ortaya konan zayıf performansı takımına anlattı, net bir dille uyardı.
Fenerbahçe bu sezon da kadrosunda düşünmediği Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladığını TFF'ye bildirdi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maçta Mbaye Diagne'nin performansı Galatasaray taraftarını sinirlendirdi.