Wolfsburg'u yeni sezonda Oliver Glasner çalıştıracak

Milli futbolcu Yunus Mallı'nın da forma giydiği Wolfsburg'un yönetimi, sezon bitiminde görevden ayrılacağı mart ayında duyurulan teknik direktör Bruno Labbadia'nın yerine Oliver Glasner ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Avusturyalı teknik adam Glasner ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Glasner, 2014 yazında başladığı teknik direktörlük kariyerinde ülkesinin Ried ve LASK Linz kulüplerini çalıştırdı.