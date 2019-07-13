Wimbledon 2019 finali ne zaman, hangi kanalda? arama motorunda araştırılan konular arasında bulunuyor. Dünya klasmanının 1 numarası Djokovic, yarı finalde İspanyol Rafael Nadal'ı 3-1 mağlup eden 2 numaralı seribaşı İsviçreli Federer ile karşı karşıya gelecek. İki tenisçi arasında oynanan 47 maçın 25'ini Djokovic, 22'sini ise Federer kazandı. Wimbledon 2019 finali ne zaman, hangi kanalda? Federer Djokovic maçı kaçta? diye merak eden tenis severler için yanıt haberimizde..

WİMBLEDON 2019 FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? FEDERER DJIKOVİC MAÇI

Çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olan Wimbledon'da tek erkekler finali büyük heyecanla bekleniyor. 15 bin kişilik merkez kortta yarın TSİ 16.00'da D MAX'ta şifresiz yayınlanacak. Final karşılaşmasında Federer kariyerinin 21, Djokovic ise 16. grand slam şampiyonluğu için mücadele edecek.

DJOKOVİC 5. KEZ WIMBLEDON FİNALİNDE

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde ilk oynanan karşılaşmada dünya 1 numarası Sırbistanlı Novak Djokovic ile 22 numaralı seri başı İspanyol Roberto Bautista Agut karşı karşıya geldi. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, tek erkeklerde 1 numaralı seri başı ve son şampiyon 32 yaşındaki Novak Djokovic, büyük çekişmeye sahne olan ve 2 saat 49 dakika süren karşılaşmayı 6-2, 4-6, 6-3 ve 6-2 aldığı setlerle 3-1 kazanarak turnuvada adı finale yazdırdı.

DJOKOVİC İKİ FİNALİ KAYBETMEDİ

Dünya 1 numarası Sırp Djokovic, Federer ile Wimbledon'da oynadığı iki finale de kazanmayı başardı.

Turnuvada ilk şampiyonluğunu 2011 yılında Nadal'ı yenerek kazanan Djokovic, 2014 ve 2015 yıllarında üst üste iki finalde Federer'in karşısına çıktı.

İlk finalini 3-2 kazanan Djokovic, ikinci finalinden de 3-1 galip ayrılmasını bildi.

Sırp raket, turnuvadaki son şampiyonluğunu geçen yıl Güney Afrikalı Kevin Anderson'u 3-0 yenerek elde etti.

Federer ile Djokovic, 2012 yılında bu kez yarı finalde karşılaşırken, bu randevudan İsviçreli tenisçi 3-1 galip ayrıldı ve o yıl Andy Murray'yi yenerek şampiyonluğa uzandı.

FEDERER KAZANIRSA KLASMAN DEĞİŞECEK

Turnuvanın kendine özgü seribaşı sistemi nedeniyle dünya sıralamasında 3. olmasına rağmen 2 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Federer, şampiyon olması durumunda dünya klasmanında da ikinci sıraya yerleşecek.

Djokovic kaybetmesi halinde de dünya 1 numarası olmaya devam edecek. Federer ise pazartesi günü açıklanacak sıralamada 8 bin 260 puanla ikinci sıranın sahibi olacak ve Nadal'ı gerisinde bırakacak.

KAZANANA 2,3 MİLYON STERLİN ÖDÜL

Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan raket, 2 milyon 350 bin sterlin para ödülünün sahibi olacak. Finaliste ise 1 milyon 175 bin sterlin ödül verilecek.