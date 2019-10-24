William D'Avila yine devrede! Galatasaray Belhanda'yı satıp Emre Kılınç'ı transfer ediyor

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Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftarlara ağır küfürler eden ve bugün sosyal medya hesabından özür dileyen Belhanda’nın Ocak ayında takımdan gönderileceği öğrenilirken, teknik heyetin Faslı 10 numaranın üstünü çizdiği belirtildi.

GALATASARAY'IN KOZU D'AVİLA

Bu sezon oynadığı 8 maçta sadece 1 gol atan ve genelde zorluk derecesi yüksek maçlarda ortalarda gözükmeyen Belhanda’nın kendisine şimdiden takım baktığı ifade edilirken, oyuncunun yüksek maaşı transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Galatasaray’dan yıllık 4 milyon Euro kazanan tecrübeli orta sahaya yanaşmayan Avrupa takımları sarı kırmızılı yöneticileri Arap pazarına yönlendirirken, ünlü menajer William D’Avila’nın yapacağı hamlelerle Belhanda kördüğümünü çözeceği ifade ediliyor.

D’AVİLA DAHA ÖNCE GARRY RODRİGUES, ONYEKURU, NDİAYE TRANSFERLERİNDE DE ETKİLİ OLMUŞTU

Gençlerbirliği maçından sonra Ocak ayını işaret eden ve yeni transferler için scout ekibini harekete geçiren Fatih Terim’in William D’Avila’dan Emre Kılınç’ı istediği bildirildi. Sivasspor’la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki yetenekli futbolcu için girişimlere başlayan Galatasaray’ın Belhanda’yı satıp orta sahaya Emre takviyesini yapmayı planladığı ortaya çıkarken, iki yıldız futbolcunun menajerinin de D’Avila olması transferin gerçekleşme ihtimalini bir kat daha fazla artırdığı anlaşıldı.

Bu sezon 6 maçta görev alan Emre Kılınç 1 gol 3 asist yaptı.