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13 Haziran 2019 Perşembe 09:57 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:53

William D'Avila, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 13 milyon Euroluk teklif getirdi

William D'Avila, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 13 milyon Euroluk teklif getirdi

Galatasaray’la iyi ilişkileri olan ünlü menajer William D'Avila, Mbaye Diagne için Galatasaray’a 13 milyon Euro’luk teklif getirdi.

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, gerekli kaynak bulundu. Garry Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya Al-İttihad'a götüren ünlü menajer William D'Avila, Senegalli forvet Mbaye Diagne için de 13 milyon Euro'luk (85 milyon TL) teklif getirdi. Galatasaray yönetimi, 15 milyon Euro isterken, golcü futbolcunun transferinde pazarlıklar başladı.

Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanan Galatasaray, transfer dönemine eksi 5 milyon Euro bütçe ile girdi.

Finansal Fair Play'e takılmamak için oyuncu satışı yapmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulübün imdadına menajer William D'Avila yetişti. Performansı hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne'yi göndermek isteyen sarı-kırmızılıların masasına ilk teklif geldi.

İşte perde arkasında yaşananlar...

KASIMPAŞA'YA ÖDENEN RAKAMIN AYNISI

Badou Ndiaye'yi 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye, Garry Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya Al-İttihad'a götüren William D'Avila'ya bir süre önce Galatasaray yönetimi, Mbaye Diagne'yi satması için yetki vermişti.

Suudi Arabistan pazarına hakim olan ünlü menajer, golcü futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe tam 13 milyon Euro'luk teklif getirdi. Devre arasında Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro bonservis+3 milyon Euro şampiyonluk bonusu ödeyen Galatasaray ise, "Diagne için 15 milyon istiyoruz" cevabını verdi.

Yıldız futbolcu için pazarlıklar başlarken, Diagne'nin Suudi Arabistan'a satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TOP ARTIK G.SARAY YÖNETİMİNDE

Son dönemde Galatasaray'ın transferlerinde aktif rol oynayan William D'Avila, oyuncusu Onyekuru'yu sarı- kırmızılı kulübe getirmiş ve Belhanda'nın da menajerliğini almıştı.

Diagne için aracı olan D'Avila, Suudi Arabistan'dan 13 milyon Euro'luk teklif getirdi ve topu yönetime attı.

(Sabah)

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