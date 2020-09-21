Wilfried Kanga ilk maçında beğenilmedi

Beşiktaş istedi, Fenerbahçe işi bitirdi

Bu sezon ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, zincire bir halka daha ekledi: Nazım Sangare. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın de istediği başarılı sağ bekin transferini bitirdi.