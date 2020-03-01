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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 10:42
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  • 01 Mart 2020 Pazar 10:42

Westbrook coştu, Houston Rockets uzatmada kazandı

Westbrook coştu, Houston Rockets uzatmada kazandı

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Russell Westbrook'un 41 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle galibiyete taşıdığı Houston Rockets, Boston Celtics'i uzatmada yenerek peş peşe 6. maçını kazandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Boston Celtics'i uzatma sonunda 111-110 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin iddialı ekipleri Celtics ile Rockets arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Son 5 saniyeye 104-101 geride giren ev sahibi Celtics, Jaylen Brown'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle karşılaşmayı uzatmaya taşıdı. Fakat Rockets, sahadan 111-110 galip ayrılarak art arda 6. maçını kazandı.

Ürettiği 41 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla Rockets'ta galibiyetin mimarı olan Russell Westbrook, arka arkaya 30. kez 20 sayının üstünde skor kaydetti.

Rockets'ta James Harden 21 sayı, 8 asist, 3 top çalma, Robert Covington da 16 sayı, 16 ribaunt, 3 blokla oynadı.

Celtics'te Jayson Tatum'un 32 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart'ın 26 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4 top çalma ve Jaylen Brown'ın 22 sayı, 5 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

CEDİ'DEN PACERS'A KARŞI 8 SAYI

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Indiana Pacers'a 113-104 yenildiği karşılaşmayı, 8 sayı ve 2 asistle tamamladı.

Pacers'ta T.J. Warren 30 sayı, 6 asist, Malcolm Brogdon 22 sayı, 8 asist ve Domantas Sabonis 18 sayı, 13 ribaunt, 9 asist üretti.

Cavaliers cephesinde Andre Drummond 27 sayı, 13 ribaunt, 4 top çalma, Kevin Love ise 20 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

New York Knicks-Chicago Bulls: 125-115

Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 129-117

Miami Heat-Brooklyn Nets: 116-113

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 105-88

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 104-113

Boston Celtics-Houston Rockets: 110-111 (uzatmada)

San Antonio Spurs-Orlando Magic: 114-113

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 99-115

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