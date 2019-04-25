West Ham United ve Leicester City, Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu

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Geçtiğimiz sezon yeniden yapılanmaya giden Milan, 22 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek B.Leverkusen’den Hakan Çalhanoğlu’nu transfer etmişti.

Aradan geçen 1,5 sezon içerisinde milli futbolcunun Serie A devinde kendisini gösterememesi teknik heyet ve yönetimin dikkatini çekerken, Milan taraftarlarının ‘Zarar etmeden onu satmalıyız’ tepkileri bir hayli yankı uyandırdı. Özellikle bu sezon ligde oynadığı 31 maçta sadece 1 gol atan ‘10’ numara için Alman kulübü Leipzig devreye girerken, Hakan Çalhanoğlu’na West Ham ve Leicester’ın da talip olması İtalyanları memnun etti.

26 milyon sterlinlik bir teklif hazırlayan iki İngiliz kulübü 25 yaşındaki milli futbolcuyu renklerine bağlamak için yarışa girerken, Hakan’ın BundesLiga’ya daha sıcak baktığı öğrenildi.