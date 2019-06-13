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13 Haziran 2019 Perşembe 10:33 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:33

West Ham United, Ozan Kabak'ın serbest kalma bedelini ödemeye hazır

West Ham United, Ozan Kabak'ın serbest kalma bedelini ödemeye hazır

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Ozan Kabak’ın 15 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Almanya'da Stuttgart formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Bundesliga'da yılın çaylağı seçilen Ozan Kabak'a İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United talip oldu. İngiliz ekibinin, genç oyuncu için 15 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyebileceği belirtildi.

Galatasaray’dan Stuttgart'a gittikten sonra gösterdiği performansla yaz transfer döneminin gözdelerinden olan Ozan Kabak'a Bayern Münih'in ardından bir talip daha çıktı: West Ham United.

The Guardian'a göre; West Ham'ın Ozan için ısrarcı olduğu ve 15 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyebileceği belirtildi.

Stuttgart'ın küme düşmesiyle beraber Ozan'ın da transfer seçeneklerini kullanacağı düşünülüyor.

(Sabah)

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