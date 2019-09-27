West Ham United, Juventus'un gözden çıkardığı Mario Mandzukic'i transfer ediyor

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Bu sezon Premier Lig’de 6 haftada 11 puan toplayarak 5.sırada bulunan West Ham forvet arayışlarını sürdürürken, İngiliz ekibinin Juventus’ta gözden çıkarılan Mario Mandzukic’le anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

WEST HAM'IN HEDEFİ MANDZUKİC

Transfer döneminde Andy Carroll, Arnautovic, Chicharito, Lucas Perez gibi golcü oyuncularıyla yollarını ayırıp, Sebastian Haller ve Ajeti gibi tecrübeli isimleri kadrosuna katan West Ham’ın Ocak ayında Mandzukic’e imza attıracağı öğrenilirken, tecrübeli teknik adam Manuel Pellegrini’nin yıldız futbolcuda ısrarcı olduğu bildirildi. Hücum hattında alternatif oyuncu sayısını çoğaltmak isteyen Pellegrini, Mario Mandzukic için 12 milyon euro’yı gözden çıkarırken Arjantinli Sportif Direktör Mario Husillos’un önümüzdeki günlerde Juventus yönetimiyle masaya oturacağı ifade edildi.

SPORTİF DİREKTÖR PARATICI ‘KATAR’A GÖNDEREBİLİRİZ’ DEMİŞTİ

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, 2 hafta önce yaptığı açıklamada Hırvat golcü için ''Mario, yıllardır bizim önemli bir oyuncumuz oldu. Kendini bu seviyede kanıtlamış bir isim. Transfer için bir anlaşma söz konusu olabilir. MLS mi? Hayır, Katar...'' ifadelerini kullanmıştı.