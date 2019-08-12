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aksam.com.tr
  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 19:23
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  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:10

Wesley Sneijder futbolu bıraktığını açıkladı

Wesley Sneijder futbolu bıraktığını açıkladı

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Wesley Sneijder, 35 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Son olarak Katar'da Al Gharafa forması giyen 35 yaşındaki Wesley Sneijder, futbolu bıraktığını açıkladı.

Kariyerine Ajax altyapısında başlayan Sneijder, sırasıyla Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nice ve Al Gharafa formalarını terletti.

Kariyeri boyunca 573 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, 152 gol ve 142 asist üretirken; 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 Hollanda Eredivisie, 1 La Liga, 1 Serie A, 2 Süper Lig, 2 Hollanda Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 İtalya Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası kazandı.

2012-2013 sezonunun devre arasında 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a gelen Sneijder, sarı kırmızılı kulüpte oynadığı 3.5 sezon boyunca 175 maça çıktı ve 45 gol, 44 asistle oynadı.

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