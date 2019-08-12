Son olarak Katar'da Al Gharafa forması giyen 35 yaşındaki Wesley Sneijder, futbolu bıraktığını açıkladı.
Kariyerine Ajax altyapısında başlayan Sneijder, sırasıyla Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nice ve Al Gharafa formalarını terletti.
Kariyeri boyunca 573 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, 152 gol ve 142 asist üretirken; 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 Hollanda Eredivisie, 1 La Liga, 1 Serie A, 2 Süper Lig, 2 Hollanda Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 İtalya Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası kazandı.
2012-2013 sezonunun devre arasında 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a gelen Sneijder, sarı kırmızılı kulüpte oynadığı 3.5 sezon boyunca 175 maça çıktı ve 45 gol, 44 asistle oynadı.
Telegraph, Trabzonspor’un teklifini reddeden Daniel Sturridge için Fenerbahçe’nin devrede olduğunu yazdı. Habere göre Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 9 milyon sterlinlik bir sözleşme teklifinde bulundu.
Galatasaray taraftarının yollarını gözlediği Radamel Falcao, transferle ilgili Kolombiya basınına bir kez daha açıklamalarda bulundu.
Fransa Lig 1 ekibi Lille, 25 yaşındaki Portekizli stoper Edgar Miguel Ie'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Ligue 1 ekiplerinden Monaco, son olarak kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer ettiklerini açıkladı.
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Wesley Sneijder, 35 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenildikleri UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının sonunda kırmızı kart gören Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk bir, savunma oyuncusu Aurelien Chedjou ise 2 maç men cezası aldı.