Webster rekor ücretle Brighton & Hove Albion'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, İngiliz savunma oyuncusu Adam Webster ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Brighton & Hove Albion'dan yapılan açıklamada, İngiltere Championship (2. Lig) ekiplerinden Bristol City'de forma giyen Webster'in bonservisi konusunda anlaşma sağlandığı ve 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Brighton & Hove Albion, Webster'in bonservisi için 20 milyon sterlin ödeyerek kulüp rekoru kırdı.
Adam Webster, geçen sezon Bristol City formasıyla 47 karşılaşmada 3 gole imza atmıştı.
Haftalardır Radamel Falcao transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray’a dün önce Sportif Direktör Oleg Pretov’dan, bugün ise YahooSport muhabiri Manu Lonjon’dan kötü haber geldi.
Benfica'dan ayrılması kesinleşen Fejsa için Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden yoklama çekti.
Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yayımladığı açıklamada futbolcuları Burak Yılmaz, Garry Medel ve Gökhan Gönül'ün sakatlıklarındaki son durumu paylaştı.
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve gündemdeki iki isimle ilgili konuştu.
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın transferi için İstanbul'da bulunan Lille kulübünün Sportif Direktörü Luis Campos, Türkiye'den ayrıldı.
Fernando’nun yerine ön libero arayışlarını da sürdüren Galatasaray’ın, Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu kiralamaya çalıştığı ileri sürüldü.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlık kabusu dinmek bilmiyor. Burak Yılmaz ile birlikte Ljajic ve Dorukhan'ı da sakatlığa kurban veren Kartal'da bir yıldızdan daha kötü haber geldi.