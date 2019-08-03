  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:06
  • |
  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:14

Webster rekor ücretle Brighton & Hove Albion'da

Webster rekor ücretle Brighton & Hove Albion'da

Paylaş

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion, Adam Webster'ı kulüp rekoru olan 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, İngiliz savunma oyuncusu Adam Webster ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Brighton & Hove Albion'dan yapılan açıklamada, İngiltere Championship (2. Lig) ekiplerinden Bristol City'de forma giyen Webster'in bonservisi konusunda anlaşma sağlandığı ve 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Brighton & Hove Albion, Webster'in bonservisi için 20 milyon sterlin ödeyerek kulüp rekoru kırdı.

Adam Webster, geçen sezon Bristol City formasıyla 47 karşılaşmada 3 gole imza atmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Monaco'dan Galatasaray'a 'Valencia' oyunu! Bonservis almak için devreye soktular...

title

Beşiktaş'a golcüsü Burak Yılmaz'dan kötü haber

title

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi maçına İsrailli hakem

Roma´dan Fenerbahçelileri Heyecanlandıran Kolarov Paylaşımı!

SPOR GÜNDEMİ

Monaco'nun 'Valencia' oyunu deşifre oldu
Monaco'nun 'Valencia' oyunu deşifre oldu

Monaco'nun 'Valencia' oyunu deşifre oldu

Haftalardır Radamel Falcao transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray’a dün önce Sportif Direktör Oleg Pretov’dan, bugün ise YahooSport muhabiri Manu Lonjon’dan kötü haber geldi.

Transferde ezeli kapışma! Yıldız orta sahayı istiyorlar...
Transferde ezeli kapışma! Yıldız orta sahayı istiyorlar...

Transferde ezeli kapışma! Yıldız orta sahayı istiyorlar...

Benfica'dan ayrılması kesinleşen Fejsa için Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden yoklama çekti.

Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan kötü haber
Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan kötü haber

Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan kötü haber

Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yayımladığı açıklamada futbolcuları Burak Yılmaz, Garry Medel ve Gökhan Gönül'ün sakatlıklarındaki son durumu paylaştı.

Beşiktaşlı yönetici iki transferi açıkladı! 'Evet ilgileniyoruz'
Beşiktaşlı yönetici iki transferi açıkladı! 'Evet ilgileniyoruz'

Beşiktaşlı yönetici iki transferi açıkladı! 'Evet ilgileniyoruz'

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve gündemdeki iki isimle ilgili konuştu.

FLAŞ! Yusuf Yazıcı transferi için geldiler ama...
FLAŞ! Yusuf Yazıcı transferi için geldiler ama...

FLAŞ! Yusuf Yazıcı transferi için geldiler ama...

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın transferi için İstanbul'da bulunan Lille kulübünün Sportif Direktörü Luis Campos, Türkiye'den ayrıldı.

İşte Galatasaray'ın son hedefi!
İşte Galatasaray'ın son hedefi!

İşte Galatasaray'ın son hedefi!

Fernando’nun yerine ön libero arayışlarını da sürdüren Galatasaray’ın, Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu kiralamaya çalıştığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta sakatlık kervanına bir isim daha eklendi
Beşiktaş'ta sakatlık kervanına bir isim daha eklendi

Beşiktaş'ta sakatlık kervanına bir isim daha eklendi

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlık kabusu dinmek bilmiyor. Burak Yılmaz ile birlikte Ljajic ve Dorukhan'ı da sakatlığa kurban veren Kartal'da bir yıldızdan daha kötü haber geldi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.