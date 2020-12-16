WBA'da Bilic'in yerine Sam Allardyce getirildi

Bu sezon Premier Lig'de istenen sonuçları alamayan ve 13 haftada topladığı 7 puanla 19. sırada bulunan West Bromwich Albion, Manchester City maçının ardından Slaven Bilic ile yolların ayırdı. Menajerliğe ise Sam Allardyce'ı getirildi.
West Bromwich, Allardyce ile 1,5 sezonluk sözleşme imzaladı. Kulüp yöneticisi Luke Dowling, "Premier Lig tecrübesi olan ve çalıştığı her takımda kendini kanıtlamış bir isimle çalışacağız. Biz ve Sam, Premier Lig'de mücadele edecek kaliteli bir takım olduğumuza inanıyoruz" dedi.
Ligde Crystal Palace, Sunderland, West Ham gibi takımları çalıştıran ve bir dönem İngiltere Milli Takımı'nı yöneten tecrübeli menajer, en son Everton'da görev almıştı.
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