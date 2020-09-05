WBA, West Ham'dan Diangana'nın bonservisini aldı

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Beşiktaş transferde Galatasaray'a rakip oldu Beşiktaş transferde Galatasaray'a rakip oldu Beşiktaş'ın Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef'in ismi Galatasaray ile de anılıyor.

Fenerbahçe'den tarihi hamle! Tüm rakiplerin... Fenerbahçe'den tarihi hamle! Tüm rakiplerin... Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan tüm kulüplerin ürünlerini Fenerium mağazalarında satma kararı aldı. Özellikle mağaza sayıları sınırlı olan Anadolu takımları böylelikle İstanbul'daki taraftarlarına da rahatlıkla ulaşabilecek

A Millilerimizin rakibi Sırbistan A Millilerimizin rakibi Sırbistan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

‘Türkler bizi hafife aldı‘ ‘Türkler bizi hafife aldı‘ A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ne Sivas'taki 1-0'lık Macaristan yenilgisiyle başlamıştı. Macaristan'ın tek golünü atan Szoboszlai, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Kruse, Ortega gibi olacak Kruse, Ortega gibi olacak Fenerbahçe, sorunlu ayrıldığı Max Kruse'yi tazminat ödemeye mahkum edecek. Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, “Ortega benzer nedenle gitmiş ve 11 milyon dolar ceza almıştı” diye konuştu.