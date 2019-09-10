Vurduğunuz gol olsun

Akşam

ANDORRA’YI 1-0’la geçen Türkiye, bugün Moldova deplasmanında da 3 puan arayacak. Milli takımda Oğuzhan, Cengiz ve Okay sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Türkiye’nin yer aldığı grupta TSİ 21.45’te Fransa-Andorra ve Arnavutlukİzlanda maçları da oynanacak. Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor.

MAĞLUBİYET YAŞAMADIK

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak. Milliler, rakibiyle oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı, hiç kaybetmedi. Ay-yıldızlı ekip, Moldova ile Kişinev’deki 4. maçını oynayacak. Kişinev’deki 3 maçın 2’si beraberlikle sona erdi. İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu. 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

Ozan Tufan: Farklı olacak!

MİLLİ futbolcu Ozan Tufan, “Açıkçası Andorra karşısında iyi futbol oynamadık. Moldova önünde kendimizi affetirmek istiyoruz. Andorra’yı yendik ama kesinlikle farklı bir futbol olmalıydı. Moldova maçında iyi skorun yanında güzel futbol için de çalışacağız. Grupta kritik maçların olduğu bir dönemdeyiz. Puan kaybetmeyi düşünmek bile istemiyoruz” dedi.