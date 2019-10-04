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Volkan Demirel'in kariyer planı hazır!

Volkan Demirel'in kariyer planı hazır!

Futbol hayatını noktalayarak antrenör olarak Ersun Yanal'ın ekibine dahil olan Volkan Demirel, bu sezon lisans için iki ayrı kursa gidecek.

Volkan Demirel, futbol hayatını noktalayarak antrenör olarak Ersun Yanal'ın ekibine dahil olmuştu. Ancak lisansı bulunmadığı için maçlarda tribünde ya da soyunma odasında yer alan Volkan, bu sezon lisans için iki ayrı kursa gidecek.

Başkan Ali Koç, sezon sonunda ise 37 yaşındaki antrenörün gelişimini ilerletmesi için Hollanda ve İngiltere'de ayrıca başka kurslara katılmasını sağlayacak. Volkan Demirel, yeni sezonla birlikte kulübedeki yerini almaya başlayacak.

(Fanatik)

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