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  3. Volkan Demirel'in 17 yıllık Fenerbahçe kariyeri sona eriyor

Volkan Demirel'in 17 yıllık Fenerbahçe kariyeri sona eriyor

Volkan Demirel'in 17 yıllık Fenerbahçe kariyeri sona eriyor

2002 yılında Kartalspor’dan transfer edilen kaleci Volkan Demirel, 17 yıldır hizmet ettiği Sarı-Lacivertli formaya pazar günü oynanacak Antalyaspor maçıyla veda edecek.

37 yaşındaki tecrübeli eldiven cezalı Harun’un yerine Fenerbahçe kalesini Antalyaspor’a karşı son kez koruyacak.

GEÇTİĞİMİZ yıl 5 Ekim’de Ç.Rize’ye karşı 3-0 kaybedilen maç sonrasında kadro dışı bırakılan ancak devre arasında Ersun Yanal’ın isteğiyle affedilen Volkan Demirel, kaleyi de Bursaspor’dan transfer edilen Harun Tekin’e kaptırmıştı. Volkan, Trabzon maçında rakip takım görevlisine yaptığı centilmenlik dışı davranış nedeniyle 3 maç da ceza almıştı.

BAŞKAN Ali Koç’un Volkan’a Antalyaspor maçı sonrası “Jübileni yap” teklifinde bulunacağı ve böylece kaptanın Fenerbahçe macerasının sona ereceği öğrenildi. Volkan kariyerinde tüm kulvarlarda 506 maça çıkarken 496 gol yedi, kalesini 192 maçta gole kapattı. 5 de kırmızı kart gördü.

(Star)

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