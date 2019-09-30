Volkan Demirel'den Altay Bayındır'a tam not: Kale yine emin ellerde

Fenerbahçe'de yönetimin sözleşmesini 1 yıl uzatma kararının ardından aktif futbol hayatına nokta koyup, yardımcı antrenörlüğe başlayan Volkan Demirel, Altay Bayındır'ın Galatasaray derbisindeki performansını değerlendirdi.

Volkan Demirel, Altay Bayındır'ın Galatasaray maçında önemli kurtarışlar yaptığını ve performansını beğendiğini belirtti.

Volkan, "Altay, daha önceki hatalarını derbide yapmadı. Gençliğine rağmen çok soğukkanlıydı. Yerinde çıkışlar ve kurtarışlar yaptı. Fener kalesi yine emin ellerde" ifadelerine yer verdi.

(Star)