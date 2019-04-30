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  3. 'Volkan Demirel tehdit suçu işledi'

'Volkan Demirel tehdit suçu işledi'

'Volkan Demirel tehdit suçu işledi'

Trabzonspor, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in maç sonunda yaptığı açıklamalarla ilgili tepkisini sürdürüyor.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Avukat Ali Sürmen, Volkan Demirel'in, Trabzonspor kondisyoneri Gökhan Kandemir için sarf ettiği, 'Gelsin özür dilesin ya da ben otobüsten aldırırım' sözlerinin tehdit suçu oluşturduğunu söyledi.

Sürmen, "Volkan'ın sözlerine karşılık Başkan Ali Ağaoğlu'na açıklamalarından dolayı teşekkür ederim. Suç duyurusunda bulunmak yönetim kurulunun alacağı karara göre şekillenebilir. Önemli olan bu tür olaylarda sıcağı sıcağına kurulacak doğru cümlelerdir. Yanlış cümle kurmak da yanlış olur. Başkan doğru cümleler kurdu. O cümleleri kuran başkanın gereken süreci iyi bir şekilde takip edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

NWAKAEME YOK FIRTINA YOK ANTHONY

Nwakaeme, Fenerbahçe maçında etkisiz bir performans gösterince Trabzonspor gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Nijeryalı, bu maça kadar son 6 karşılaşmada 12 golün 9'una (6 gol, 3 asist) katkıda bulunmuştu. Nwakaeme, bu sezon lig ve kupada 19 gole katkı yaptığı için de sözleşmesi gereği ekstra 100 bin Euro bonusa hak kazanmıştı.

(Sabah)

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