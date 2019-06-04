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04 Haziran 2019 Salı 18:25 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 18:25

Volkan Demirel sezon sonu futbolu bırakıyor

Volkan Demirel sezon sonu futbolu bırakıyor

Spor Toto Süper Lig'i 6. sırada bitiren Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belli oldu. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli eldiven bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmıştı.

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Volkan Demirel.Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'nin başında geçmesinin ardından kadro dışı kararı kaldırılan ve yeniden takıma dahil olan Volkan Demirel'in geleceği şekillenmeye başladı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Volkan, bu sezon ki performansıyla beklentilerin altında kalmıştı.

Buna rağmen sarı lacivertli yönetim Volkan Demirel'le ilgili sürpriz bir karara imza attı. Sözleşmesinin bitimine sadece 26 gün kalan Volkan Demirel, mevcut mukavelesinde "21 maç oynaması durumunda sözleşmesi otomatik olarak aynı şartlarda uzar" maddesi yer alıyor.Fakat bu sezon toplam 16 maçta forma giyen Volkan Demirel, buna rağmen 1 sezon daha Fenerbahçe'de oynayacak. Gerek teknik direktör Ersun Yanal gerekse başkan Ali Koç, Volkan Demirel'in takımda kalması yönünde görüş bildirirken, deneyimli kaleci ile önümüzdeki günlerde 1 sezonluk sözleşme imzalanacak.

SEZON SONUNDA FUTBOLU BIRAKIYOR

6 Ağustos 2002'de transfer olduğu Fenerbahçe'de 17 sezondur aralıksız forma giyen Volkan Demirel, 1 sezon daha kaleyi koruduktan sonra profesyonel futbol kariyerine Fenerbahçe çatısı altında nokta koyacak.

Sarı lacivertli kulübün sembol isimlerinden biri olarak tarihe geçen Volkan Demirel'in daha sonra teknik heyette veya yönetimde görev alacağı öğrenildi.

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