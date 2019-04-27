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  3. Volkan Demirel maç sonunda çıldırdı

Volkan Demirel maç sonunda çıldırdı

Volkan Demirel maç sonunda çıldırdı

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Trabzonspor ile son dakikada gelen golün ardından 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında sinirlendi.

Karşılaşmada forma giymeyen deneyimli kaleci, "Oynamıyorum, oynamadığım için buraya gelmemi gereksiz görenler olabilir, ben de gereksiz görüyorum. Ancak biz kendi derdimize düşmüşüz, kimse bizimle uğraşamaz. Trabzonspor'un analizcisi mi, tercümanı mı, maçın ardından arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek. O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek." dedi.

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