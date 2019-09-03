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Volkan Demirel jübile yapacak

Volkan Demirel jübile yapacak

37 yaşındaki file bekçisi futbola veda etti. Fenerbahçe, Volkan’ın bundan sonra teknik ekipte olacağını açıkladı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, futbola veda etti. Demirel'in teknik ekipte yer alacağı ve kendisine jübile gerçekleştirileceği bildirildi. İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Fenerbahçemizin şanlı formasını 17 yıldır başarıyla taşıyan, kulübümüzün sembol isimlerinden olan Volkan Demirel ile kulübümüz arasındaki görüşmeler karşılıklı anlaşma ile karara bağlanarak, odak noktasında 'Fenerbahçelilik' olan yepyeni bir yolculuğa adım atılmıştır. Kaptan, onurla taşıdığı görevine bundan böyle sarı-lacivert renklerimiz altında teknik ekibimizin bir parçası olarak devam edecek. Değerli futbolcumuz için kulübümüze yakışan bir şekilde jübile organizasyonu gerçekleştirilecek. Volkan'a, kalecimiz ve kaptanımız olarak kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bu büyük kulübün çatısı altında üstleneceği yeni görevinde sonsuz başarılar diliyoruz. Şanlı renklerimizle, aynı tutkuyla hep birlikte yeni yolculuklara!"

(Sabah)

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