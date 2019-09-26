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  3. Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde olacak mı?

Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde olacak mı?

Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde olacak mı"

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yanıt bekleyen birçok soru var, onlardan biri de Volkan Demirel'in Türk Telekom Stadyumu'na gidip gidemeyeceği.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Her iki cephede de dev maç için hazıklıklar devam ederken, futbolseverler tarafından yanıt arayan sorular var. Onlardan biri de Volkan Demirel'in durumu.

Bu sorunun yanıtını hemen verelim. Fenerbahçe cephesi, henüz Galatasaray deplasmanına Volkan Demirel ile birlikte gidip gitmeme konusunda karar vermiş değil.

Bir ihtimal soyunma odası

Kesin olan şu ki, Volkan Demirel Türk Telekom Stadyumu'nda tribünde olmayacak. İki ihtimal var; ya Türk Telekom'a giden kafilede yer almayacak ya da takımla birlikte gidip, 90 dakikayı soyunma odasından takip edecek.

Bu kararın da maç sabahı verilmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Volkan Demirel henüz yeterliliği olmadığı için Fenerbahçe kulübesinde yer alamıyor.

(Fanatik)

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