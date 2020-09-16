Voleybolda 'yılın spor adamı' ödülü Mehmet Akif Üstündağ'ın oldu

Spor dergisi MaratonTürk tarafından düzenlenen "Voleybolda Yılın En İyileri 2019" ödüllerinde "Yılın spor adamı" kategorisinde ödül TVF Başkanı Üstündağ'a verildi. "Yılın takımı" ödülüne ise Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı layık görüldü.
Başkan Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Takım Menajeri Pelin Emniyetli'ye ödüllerini MaratonTürk Genel Yayın Yönetmeni Osman Atakan Tekin takdim etti.
Marcel Tisserand transferiyle stoper bölgesindeki eksikliğini tamamlayan Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. İşte Sarı Lacivertlilerin yeni golcüleri...
Yeni transferlerle birlikte mevcut kadrosu 34 kişiye ulaşan Galatasaray'da temizlik zamanı. Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor ile yollarını ayıracak. Galatasaray yönetimi, oyuncuların menajerlerine ‘kendinize kulüp bulun' mesajını iletti.
Suudi Arabistan takımı Al Ahli, Josef de Souza'nın haksız fesih yaptığını gerekçe göstererek Beşiktaş'a oyuncunun lisansı için gerekli evrakları göndermiyor. Arap ekibi, Brezilyalı futbolcunun kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu iddia ediyor.
Hollanda'da Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye başkan olmayı düşünmediğini söyledi.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Origi için Liverpool'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğunu yazdı.
Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz'la yolların ayrılmasının ardından hücum hattını yeni bir isimle doldurmak için yoğun bir çaba içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda birçok isimle temas kurmuştu.