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Voleybolda Fenerbahçe'den 5. şampiyonluk

Voleybolda Fenerbahçe'den 5. şampiyonluk

Efeler Ligi play-off final serisinde Arkas Spor'a 3-2 üstünlük kuran Fenerbahçe 5. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-lacivertli ekip şampiyonluk sayısında Galatasaray ile Arkas Spor'u geride bıraktı

Voleybol erkeklerde 49. şampiyonun belli olduğu Efeler Ligi'nde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 5. şampiyonluğunu elde etti.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı seride İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanan Fenerbahçe, daha sonra İzmir'de oynadığı 2 maçı kaybetmesine rağmen serinin son maçında Arkas Spor'u yenerek şampiyonluğa uzandı. Sarı-lacivertli ekip, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarının ardından 5. şampiyonluğa ulaştı.

Efeler Ligi'nde normal sezonu 5. sırada tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek finalde Maliye Piyango'yu, yarı finalde ise son şampiyon Halkbank'ı saf dışı bırakmıştı.

- Fenerbahçe'nin 5. şampiyonluğu

Fenerbahçe'nin 5. şampiyonluğuna ulaştığı ligde, sarı-lacivertli ekip şampiyonluk sayısında Galatasaray ile Arkas Spor'u geride bıraktı. Eczacıbaşı'nın 12 şampiyonluğu bulunan ligde, Halkbank'ın 9, Arkas Spor ve Galatasaray'ın dörder, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay'ın da birer şampiyonluğu var.

Arkas Spor, 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.

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