Voleybol ligi puan durumu nasıl? Voleybol tescil mi edildi? İşte son dakika açıklamaları

Voleybol ligi puan durumu nasıl? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ lig ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Voleybolda ligler tescil edildi. İşte son dakika açıklamaları...

Voleybol ligi puan durumu nasıl? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ lig ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Voleybolda ligler tescil edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini ve küme düşme olmayacağını açıkladı.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Voleybolda kadın ve erkek liglerinde sezonların mevcut haliyle tescil edildiği ve bu sezon küme düşmenin kaldırıldığı açıklandı. Açıklamada ayrıca alt ligden gelen 4 takımın da kadın ve erkek liglerine dahil edileceği belirtildi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

“Ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Voleybol erkek ve kadınlar liglerinde kalan maçlar oynanmayacak. Play-off oynamadığımız için şampiyon ilan etmiyoruz. Küme düşme yok. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz.”

ERKEKLER VOLEYBOL PUAN DURUMU

1- Fenerbahçe HDI Sigorta 58

2- Arkas Spor 50

3- Galatasaray HDI Sigorta 44

4- Spor Toto SK 43

5- Ziraat Bankası 43

6- Halkbank 40

7- Bursa B.Ş.B 34

8- İstanbul B.Ş.B. 26

9- Sorgun Bld. 19

10- İnegöl Bld. 16

11- Tokat Bld. Plevne 16

12- Arhavi Bld. 7