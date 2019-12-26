Vodafone Park'ta 'böcek' alarmı!

Ekim ayında yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Nur Çebi ve ekibi kulüpte bir ilke imza attı...

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Siyah-Beyazlılar’ın mali sorunlarını aşmak adına toplantı üzerine toplantı yapan ve ek olarak rutin çalışmaları da aksatmamaya çalışan idareciler, önceki dönemde konuşulan yönetimsel konuların sık sık dışarı sızmasının yeni süreçte de devam etmesini engellemek için düğmeye bastı. Yeni ekibin, kulüp personeline talimat vermesinin ardından Vodafone Park’ta bulunan tüm birimlerde ‘böcek’ olarak tabir edilen dinleme cihazı aramasının yapıldığı öğrenildi.

Sonuç açıklanmadı...

Çalışmanın tamamlanmasının ardından konuyla ilgili olarak idarecilerin bilgilendirildiği ancak yönetim kanadından sonuçla ilgili bir açıklama yapılmadığı kaydedildi. Beşiktaş’ta Çebi’den önce başkanlık koltuğunda oturan Fikret Orman da özellikle son dönemde yaşanan gelişmelerin özellikle medyada yer alması sebebiyle rahatsızlığını sık sık dile getirmişti. Ancak Orman, yeni yönetim gibi bir dinleme cihazı araması yolunu tercih etmemişti.

(Fanatik)