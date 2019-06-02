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02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 08:00

Vlasic geliyor

Vlasic geliyor

Bonservisi Everton Kulübü’nde bulunan 21 yaşındaki yıldız isim için Beşiktaş devreye girdi. İngiliz basını da gelişmeleri yazdı!..

AKŞAM

İNGİLİZ basını, 21 yaşındaki Hırvat orta saha Nikola Vlasic’in, önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta kiralık oynayacağını yazdı. Oyuncuyu uzun süredir takip eden Siyah-Beyazlılar, satın alma opsiyonunun da olması için uğraşacak. Hırvat kanat Vlasic, sezonu Rus ekibi CSKA Moskova’da kiralık geçirdi.

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