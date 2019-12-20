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  3. Vladimir Putin, WADA'nın Rusya ile ilgili aldığı karara sert tepki gösterdi

Vladimir Putin, WADA'nın Rusya ile ilgili aldığı karara sert tepki gösterdi

Vladimir Putin, WADA'nın Rusya ile ilgili aldığı karara sert tepki gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) Rusya için aldığı karara sert tepki gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında  Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) Rusya için aldığı karara sert tepki gösterdi.

Putin, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etme kararını değerlendirerek “WADA’nın kararı, olimpiyat ilkelerine aykırıdır.” diye konuştu.

Sporcuların birçoğunun dopingle alakası olmadığını savunan Putin, cezaların bireysel olması gerektiğini vurguladı.


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