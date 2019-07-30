Vitor Pereira'dan Jailson'a 8 milyon euroluk teklif

Jailson için tam altı kulüp fiyat sordu, Fenerbahçe hep aynı yanıtı verdi: 12 milyon Euro.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, Ağustos ayıyla birlikte transferde adı en çok konuşulacak isim olacağa benziyor.

Sarı-lacivertlilere Brezilyalı için 1'i Çin'den olmak üzere tam 6 takımın fiyat sorduğu öğrenildi.

Fenerbahçe tüm taliplere "Oyuncunun fiyatı 12 milyon Euro" yanıtını verdi. Jailson için en yükseğe çıkan takım Shangai SIPG oldu. Çinliler tam 8 milyon Euro önerdi. Ancak yönetim bu teklifi de reddetti.

Sarı-lacivertlilerin Jailson için de bekleme taktiğini uyguladığı, 10 milyon Euro'dan daha aşağı oyuncunun satışını kesinlikle yapmayacağı bildirildi.

Sarı lacievrtli eski teknik adam Vítor Pereira'nın çalıştırdığı Çin ekibi, kadrosunu son olarak Marko Arnautovic'i 25 milyon euro ödeyerek güçlendirmişti.

(Sabah)