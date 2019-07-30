Vitor Pereira'dan Jailson'a 8 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, Ağustos ayıyla birlikte transferde adı en çok konuşulacak isim olacağa benziyor.
Sarı-lacivertlilere Brezilyalı için 1'i Çin'den olmak üzere tam 6 takımın fiyat sorduğu öğrenildi.
Fenerbahçe tüm taliplere "Oyuncunun fiyatı 12 milyon Euro" yanıtını verdi. Jailson için en yükseğe çıkan takım Shangai SIPG oldu. Çinliler tam 8 milyon Euro önerdi. Ancak yönetim bu teklifi de reddetti.
Sarı-lacivertlilerin Jailson için de bekleme taktiğini uyguladığı, 10 milyon Euro'dan daha aşağı oyuncunun satışını kesinlikle yapmayacağı bildirildi.
Sarı lacievrtli eski teknik adam Vítor Pereira'nın çalıştırdığı Çin ekibi, kadrosunu son olarak Marko Arnautovic'i 25 milyon euro ödeyerek güçlendirmişti.
(Sabah)
Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı için 25 milyon euro'luk teklifte bulundu.
Listesindeki oyuncularda maliyete takılan Fenerbahçe, 2 yeni ismi gündeme aldı. Çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, PSG'nin göndermek istediği Kamerunlu forvet Choupo Moting ve Leipzig'de forma giyen orta saha Stefan Ilsanker'e yöneldi.
Kara Kartal'ın genç yıldızına İtalyan kulüplerinin ardından bir dünya devi talip oldu. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastığı ortaya çıktı.
Jailson için tam altı kulüp fiyat sordu, Fenerbahçe hep aynı yanıtı verdi: 12 milyon Euro.
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup için Almanya'ya gitmeden önce Marsilya'ya uçtu. Koç, Yanal'ın ısrarla istediği Luiz Gustavo için kulübüyle pazarlık masasına oturdu.
Cimbom, Deniz Türüç’ün bonservisi için Kayserispor ile 3 milyon euro + Ozornwafor’un kiralık verilmesi karşılığı el sıkışmıştı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Belçikalı yıldız Radja Nainggolan'ın Cagliari'ye transfer olacağı iddia edilmişti. Cagliarı kulüp başkanı Guilini, Nainggolan transferi ile ilgili, 'Şu an böyle bir transfer girişimi yok. Bu haberler hayal ürün' açıklamasında bulundu.