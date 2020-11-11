Vitor Hugo performansıyla alkış topladı

Yaz transfer döneminde Trabzonspor'un uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Vitor Hugo yavaş yavaş Süper Lig'e alışıyor.
Ligdeki son 4 maçın tamamında forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu özellikle son oynanan Alanyaspor maçına damgasını vurdu. Vitor Hugo, söz konusu karşılaşmada en fazla hava topu kazanan isim oldu. 9 kez bu istatistikte başarılı olan Hugo, ayrıca son 5 yıl içerisinde bunu bir maçta en çok başaran stoper oldu.
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mbwana Samatta'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Tanzanya-Tunus maçında forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Sakat olduğu belirtilen başarılı forvetin 10 gün sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.
Sivas'tan 3 puanla dönen Galatasaray gözünü zirveye dikti. Milli aradan sonra sırasıyla Kayseri, Çaykur Rize (D), Hatay, Karagümrük (D) ve Göztepe ile karşılaşacak Cim-Bom galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor.
Trabzonspor, Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası göreve Abdullah Avcı'yı getirdi. Başarılı teknik adam, yaptığı kapsamlı sunum ve ortaya koyduğu projelerle Trabzonspor yönetimini mest etti.
Galatasaray'da geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan ve Sivasspor maçında forma giyemeyen Radamel Falcao'nun Kayserispor maçında sahalara döndürülmesi planlanıyor.
Sivas maçı öncesi Marcao ve Saracchi'nin oynama arzusu sonrası tecrübeli hoca, şu sözleri sarf etti: "Bana böyle adamlar lazım!"
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao'ya yeni bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...