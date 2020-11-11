Vitor Hugo performansıyla alkış topladı

Sabah

Trabzonspor'un uzun uğraşlar sonucu kadrosuna katmayı başardığı Vitor Hugo yavaş yavaş Süper Lig'e alışıyor.

Yaz transfer döneminde Trabzonspor'un uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Vitor Hugo yavaş yavaş Süper Lig'e alışıyor.

Ligdeki son 4 maçın tamamında forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu özellikle son oynanan Alanyaspor maçına damgasını vurdu. Vitor Hugo, söz konusu karşılaşmada en fazla hava topu kazanan isim oldu. 9 kez bu istatistikte başarılı olan Hugo, ayrıca son 5 yıl içerisinde bunu bir maçta en çok başaran stoper oldu.