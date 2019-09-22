Villas-Boas'ın Gustavo özlemi devam ediyor

Fransa Ligi takımlarından Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas-Boas, Fenerbahçe'ye giden eski futbolcusu Luiz Gustavo hakkında konuştu.

Montpellier ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'ye giden Luiz Gustavo'yu özlediklerini ve yerini dolduramadıklarını belirtti.

''SİSTEMİ ONUN ÜZERİNE KURMUŞTUK''

Villas-Boas, Brezilyalı futbolcu hakkında ''Luiz Gustavo'yu çok özlüyoruz. Çünkü Marsilya'daki sistemi onun üzerine kurmuştuk. Marsilya için çok önemli bir oyuncuydu ve tabii ki onu arıyoruz. Hem defansif hem de hücum özellikleri olarak onu özlüyoruz. 4-3-3 sistemini onun etrafında inşa etmiştik.'' sözlerini kullandı.

Kendi sahasında Montpellier ile 1-1 berabere kalan Marsilya, Fransa Ligi'nde 6. sırada bulunuyor.