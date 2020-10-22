Villarreal-Sivasspor | CANLI

AKŞAM

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, grubundaki ilk maçında Villarreal'e konuk oluyor. Mücadele Villarreal'in 2-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.

İLK 11’LER

Villarreal: Rulli, Costa, Foyth, Albiol, Pena, Baena, Coquelin, Trigeros, Kubo, Chukwueze, Bacca

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode

VILLARREAL 2-1 SİVASSPOR | CANLI

Goller: Dk.13 Take Kubo, Dk.20 Bacca, Dk.33 Kayode

MAÇTAN DAKİKALAR

1’ Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

4’ Villarreal çok adamla etkili gelmek istedi. Take'nin ara pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Bacca'nın içeriye çevirmek istediği top kaleci Samassa'da kaldı.

7’ Jaume Costa ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

9’ Sivasspor atağında Faycal Fajr uzak mesafeden şutunu çekti, kaleci Rulli üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

13’ Ceza sahası dışından Chukwueze'nin şutunda kaleci Samassa’nın sektirdiği topu takip eden Take Kubo, düzgün bir vuruşla skoru 1-0’a getirdi.

17’ Villarreal'in sol kanattan gelişen atağında Alex Baena'nın şutunu Samassa çeldi, devamında Costa topu tamamlamak istedi ancak Samassa yine başarılıydı. Ona çarpan top kornere çıktı.

20’ Kubo'nun ara pasıyla ceza alanına sarkan Carlos Bacca bekletmeden sert vurdu, top kaleci Samassa'nın solundan ağlara gitti. (2-0)

25’ Sivasspor gole çok yaklaştı! Sağ taç çizgisi önünden kazanılan serbest vuruşta Faycal Fajr ortaladı, Yatabare'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Rulli parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. haftasında deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımına konuk olan Demir Grup Sivasspor, son lig maçına göre ilk 11'inde 3 futbolcusunu değiştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kayserispor'a kaşı deplasmanda 3-1 kazandıkları son lig maçına nazaran defansta Ziya Erdal'ın yerine Robin Yalçın ve Goiano'nun yerine de Uğur Çiftçi'ye şans verdi.

Sivasspor'da sakat olan Erdoğan Yeşilyurt'un yerine ise Kayode ilk 11'de yer aldı.

Ev sahibi Villarreal takımı ise Valencia'ya karşı 2-1 kazandıkları son lig maçına göre ilk 11'inde 8 futbolcusunu değiştirdi.

Villarreal teknik direktörü Unai Emery, kalede Sergio Asenjo'nun yerine Geronimo Rulli'ye fırsat verirken, defansta ve orta sahada 3'er, forvette ise 1 futbolcusunu değiştirerek Sivasspor karşısına çıkmayı tercih etti.

Sivasspor'a karşı takımında rotasyona gideceğini önceden açıklayan Emery'nin, ağustos ayında kadrolarına kattıkları ve bu zamana kadar fazla oynama şansı vermediği Japon orta saha oyuncusu Takefusa Kubo'yu da ilk 11'de oynatması dikkati çekti.

Diğer yandan Kovid-19 salgınları önlemleri kapsamında seyirci alınmayan maça, İspanyol basınının yanı sıra yabancı gazetecilerin de ilgi gösterdiği görüldü.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da yer aldı.