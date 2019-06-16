Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,918
  • 6,6428
  • 255.191
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Vida'nın partneri Margreitter

Vida'nın partneri Margreitter

Vida'nın partneri Margreitter

Vida’nın yanına stoper arayışları içinde olan Siyah-Beyazlılar, Bundesliga’dan düşen Nürnberg’in 30 yaşındaki stoperi ile anlaşma aşamasına geldi. Transfer kısa sürede açıklanacak.

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

YENİ sezon öncesinde stoperde Vida’nın yanında forma giyen Roco ve Mirin’in performansını yeterli görmeyen Abdullah Avcı’nın yönetimden bir stoper istediği biliniyordu. Beşiktaş bu sezon Nürberg’de forma giyen Georg Margreitter’i gündemine aldı. Siyah-Beyazlı ekibin talip olduğu oyuncunun formasını giydiği Nürnberg bu sezon Bundesliga’ya veda etti. Bu nedenden dolayı Beşiktaş’ın bu transferde elinin biraz rahat olacağı konuşuluyor. Alman ekibinin cüzi bir bonservis bedeli istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ’I ÇOK İSTİYOR

Abdullah Avcı’nın yeni sezon için kafasındaki ilk 11’de 30 yaşındaki Avusturyalı stoper, Vida ile birlikte savunmanın göbeğini oluşturacak. 30 yaşındaki oyuncunun kulübü ile mayıs 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli oyuncu da Siyah-Beyazlı formayı giymeyi istiyor. Margreitter’in transferinin yakın bir süre içerisinde gerçekleşebileceği gelen haberler arasında. Savunmadan oyun kurma özelliği olan 1.86 boyundaki savunmacı, Bundesliga’da 29 maçta görev alırken 2 kez ağları havalandırdı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Turgut Alp, Diriliş Osman kadrosunda mı? Tarihi kaynaklar ne diyor?
Asena'ya baba şoku! Tam 1. 5 aydır...
Deniz Akkaya'nın sırrı ortaya çıktı
Babalık en çok onlara yakıştı
'Kendimi kanıtlamak için çok çalıştım'
<p>Atatürk Spor Salonu´nda yapılan müsabakalarda 41 kiloda Zeynep Karakoç ile Hatice Sap mücadele et

Tekvandocu 23 Yıllık Eş Birbirlerine Rakip Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rus lider Putin’den Çinli mevkidaşı Xi Jinping’e sürpriz