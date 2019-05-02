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Vida'nın menajerinden transfer açıklaması

Vida'nın menajerinden transfer açıklaması

Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan, tecrübeli futbolcunun transferi hakkında konuştu.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Domagoj Vida, için menajeri Uğur Avadan, başarılı futbolcunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Vida'nın menajeri Uğur Avadan, transfer gündemi hakkında açıklamalar yaptı. Uğur Avadan, Vida ile ilgilenen kulüpler olduğunu doğruladı.

"Performansı Beşiktaş için çok önemli"

Vida'nın performansı bu sezon artarak devam ediyor. Bir alışma süreci vardı ve bu süreci aştı. Stoperler skora da katkı verdiği zaman böyle konuşmalara da sebep veriyor. Bu sezonki performansı Beşiktaş için önemli.

"Vida burada çok mutlu"

Vida'ya daha önce çok teklif geldi. Hep aynı şeyleri söyledim. Ne Vida gitmek istiyor, ne de Beşiktaş bırakmak istiyor. Burada şampiyonluk yaşamak istiyor. Burada çok mutlu. Daha önce Roma'dan, Monaco'dan ve İspanya'dan teklifler gelmişti. Umut Güner, Vida'yı bırakmak istemediğini söylemişti.

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