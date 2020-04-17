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aksam.com.tr
  • 17 Nisan 2020 Cuma 08:00
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  • 17 Nisan 2020 Cuma 08:00

Victor Ruiz: Türkiye'den haber bekliyorum

Victor Ruiz: Türkiye'den haber bekliyorum

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BEŞİKTAŞ'IN başarılı stoperi Victor Ruiz, İspanyol basınına konuştu.

AKŞAM

Ruiz “Kulübümüz yabancı oyuncularına ülkelerine gitmesi için izin verdi. Ben de yaklaşık 1 haftadır İspanya’dayım. Türkiye’den gelecek haberleri bekliyorum. Süper Lig şampiyonluğu bu sene çok zor ama Avrupa’ya katılmak için mücadele edeceğiz” dedi.

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