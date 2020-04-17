Victor Ruiz: Türkiye'den haber bekliyorum

SPOR GÜNDEMİ

Cemil Turan ve Engin Verel AKŞAM'a konuştu Cemil Turan ve Engin Verel AKŞAM'a konuştu Karantina günlerinde yazarımız Engin Verel, Kanarya'nın unutulmaz yıldızı Cemil Turan'la anıları canlandırdı. Kral Cemil, bugün ‘Çubuklu'yu giyenlere öğüt verdi, o duyguyu yaşamalarını istedi.

Kaptan'dan 385, Gustavo'dan 215 Kaptan'dan 385, Gustavo'dan 215 Kaptan Emre Belözoğlu'nun 385 bin TL ile başı çektiği bağış kampanyasına, Sarı-Lacivertli futbolcular tam 2 milyon 391 bin 500 liralık destek verdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bu miktarı 5 milyon TL'ye tamamladı.

Al Hilal kararlı Al Hilal kararlı SARI-KIRMIZILI takımdan senelik 5 milyon euro garanti maaş ve 2 milyon euro opsiyon hakkı bulunan Falcao'nun ücretinde 1.5 milyon dolarlık indirim yapılmıştı.

Cimbom'da Mariano yerine genç yıldız geliyor Cimbom'da Mariano yerine genç yıldız geliyor Scout ekibi tarafından önerilen ve Fatih Terim'den tam not alan 23 yaşındaki Portekizli sağ bek Aurelio Buta'nın, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun yerine transfer edilmesi planlanıyor.

Wilmots'la görüşüldü Wilmots'la görüşüldü İRAN basını, Milli Takım Teknik Direktörü Marc Wilmots'la Fenerbahçe arasında transfer görüşmeleri yapıldığını duyurdu.

Ekuban 9 milyon pound Ekuban 9 milyon pound THE Sun'ın haberine göre; İskoç ekipleri Celtic ve Rangers, Trabzonsporlu Ekuban'ı transfer etmek istiyor.