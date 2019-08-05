Beşiktaş, stoper Victor Ruiz'i renklerine bağladı

Beşiktaş, Villarreal'in stoperi Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
VICTOR RUIZ KİMDİR?
Tecrübeli stoper Victor Ruiz, 1989 yılında İspanya’da doğdu. 1,85 boyundaki Ruiz, güçlü fiziğinin yanı sıra top hakimiyetiyle de dikkat çekiyor. 4 yıldır Villarreal forması giyen Ruiz, 2015 yılında Valencia’dan 2,7 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
Geçtiğimiz sezon La Liga’da 22 maça çıkan Victor Ruiz, gol ya da asist kaydedememişti.
Tecrübeli defansın transfermarkt’taki güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle bir süredir sol stoper arayan Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Villarreal’de forma giyen Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Peki Beşiktaş’ın yeni transferi Victor Ruiz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…
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