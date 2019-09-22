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Vettel'den sezonun ilk zaferi

Vettel'den sezonun ilk zaferi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Singapur Grand Prix'sini, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı.

Formula 1'de sezonun 15. mücadelesi, Singapur'daki 5,6 kilometrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur üzerinden yapıldı.

Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel, üçüncü sıradan başladığı yarışta bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşarak sezonun ilk, kariyerinin 53. zaferini yaşadı.

Yarışta Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, takım arkadaşının 2.6 saniye gerisinde ikinci, Red Bull-Honda'dan Hollandalı Max Verstappen ise liderin 3.8 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'si, 29 Eylül'de yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İlk 10:

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Valtteri Bottas (Mercedes)

6. Alexander Albon (Red Bull-Honda)

7. Lando Norris (McLaren-Renault)

8. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)

9. Nico Hulkenberg (Renault)

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 296 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 231

3. Charles Leclerc (Monako): 200

4. Max Verstappen (Hollanda): 200

5. Sebastian Vettel (Almanya): 194

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 527 puan

2. Ferrari: 394

3. Red Bull: 289

4. McLaren: 89

5. Renault: 67

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