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13 Haziran 2019 Perşembe 08:55 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 08:55

Venlo yöneticisi doğruladı: Beşiktaş, Peniel Mlapa'yı istiyor

Venlo yöneticisi doğruladı: Beşiktaş, Peniel Mlapa'yı istiyor

Beşiktaş’ın Hollanda’nın Venlo takımında geçen sezon kiralık olarak forma giyen bir hafta önce de bu kulübe Dinamo Dresden’den 500 bin euroya transfer olan Togo Asıllı Alman golcü Peniel Mlapa için transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar’ın bu oyuncunun bonservisi için 2 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

SAĞ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Venlo yöneticisi Marco Bogers, Hollanda basınına yaptığı açıklamada oyuncuları için Beşiktaş’ın teklifte bulunduğunu doğrulayarak, “Geçen hafta satın alma opsiyonunu kullandık. Oyuncumuza sadece Beşiktaş değil bir çok kulüpten teklif var. Mlapa için düşündüğümüz bonservis bedeli en az 2.5 milyon euro” dedi. Sağ ayaklı Mlapa, forvet arkası ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

AZUBUİKE’NİN FİYATINI SORDULAR

Öte yandan Beşiktaş’ın geçen sezon Çaykur Rizespor’da kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir performans sergileyen Okechukwu Godson Azubuike için kulübü Pramids’e kiralama şartlarını sorduğu öne sürüldü. Kulübüyle 3 yıllık daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Rizespor’da 20 maçta forma giymiş 1 gol kaydederken 1 de asist yapmayı başarmıştı.

(Star)

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