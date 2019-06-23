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Venezuela Copa America'da çeyrek finalde

Venezuela Copa America'da çeyrek finalde

Copa America'da A Grubu son maçında Bolivya'yı 3-1 yenen Venezuela çeyrek finale yükseldi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) A Grubu'nda Bolivya'yı 3-1 mağlup eden Venezuela çeyrek finale çıktı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın A Grubu'nda son maçlar oynandı.

Bolivya ile Venezuela Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Venezuela 2. dakikada Darwin Machis'in attığı golle öne geçti. 55. dakikada Darwin Machis skoru 2-0'a taşıdı. Bolivya 82. dakikada Leonel Justiniano ile skoru 2-1'e getirdi. Maçta son sözü 87. dakikada Josef Martinez söyledi ve Venezuela müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 5'e çıkararak Brezilya'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayan Venezuela, adını çeyrek finale yazdırdı.

Grubunu puansız kapatan Bolivya ise turnuvaya veda etti.

4 puanla grubu 3. sırada bitiren Peru'nun çeyrek finale çıkıp çıkmayacağı diğer gruplardaki maçların sona ermesiyle belli olacak. 

B Grubu'nda bugün TSİ 22.00'de Katar ile Arjantin ve Kolombiya ile Paraguay karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek. 

(AA)

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