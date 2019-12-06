Vedat'tan fedakarlık

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

FENERBAHÇE’NİN Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, bugün oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında da takımını yalnız bırakmayacak. Geçtiğimiz hafta Göztepe ile deplasmanda yapılan maçta ilk 11’de yer almayan ancak sonradan oyuna dahil olan Vedat, İstanbulspor ile oynanan kupa mücadelesinde ise ilk 11’de forma giydi. Vedat’ın Göztepe maçından sonra, “Normalde bileğimdeki sakatlığın durumu, çekilen MR’larda 5-6 hafta uzak kalacağımı gösteriyordu. Bandaj olmasa oynayamazdım. Bacağımdaki dört bağın ikisi kopuk, ikisi yırtık. Çok sert bir bandajla çıkıyorum sahaya. O bandaj sayesinde neredeyse ayağım sabit oluyor” sözleri taraftarları endişelendirdi. G.Birliği maçı öncesi Vedat’ın sağlık durumuyla ilgili futbolcuya yakın birine risk olup olmadığı sorduk. Cevap şöyle:

SAĞLIK EKiBiNiN ONAYI VAR

“F.Bahçe’nin içinde bulunduğu hassas durum ortada. Bütün oyuncular bu dönemde puan kaybı yaşanmaması için fedakarca mücadele ediyor. Vedat da bunlardan biri. Kesinlikle oynaması konusunda kendisine bir zorlama ya da telkin yapılmadı. Kendi arzusu doğrultusunda oynuyor. Sağlık ekibinin sürekli kontrolü ve takibi altında. Zaten onların onayı olmadan oynaması mümkün değil. Sürekli MR çekimiyle sakatlık durumu takip ediliyor. Sporcunun sağlığıyla ilgili bir risk görülse, kesinlikle tehlikeye atılmaz. Zaten bu süre teknik ekip ve sağlık ekibinin koordinasyonuyla planlanıyor. Vedat da çok oynamak istiyor. Kendisine bu özverisi için teşekkür ediyoruz.”