Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Vedat'ta işlem tamam

Vedat'ta işlem tamam

Vedat'ta işlem tamam

Vedat Muriç için 6 milyon euro bonservis bedeli+Berke Özer dışında, İsmail Kartal’ın seçeceği 3 futbolcunun da kiralık verilmesi şeklinde mutabakata varıldı. Top şimdi Vedat’ta!

AKŞAM

FENERBAHÇE Vedat Muriç’ten vazgeçmedi. Sarı-Lacivertliler, Rize’nin Galatasaray’ın teklifini kabul etmemesinin ardından son hamlesini yaptı. Rizespor’un Kosovalı forveti için 6 milyon euro ve Berke Özer kiralık önerildi. Rize cephesi, İsmail Kartal’ın seçeceği 3 futbolcunun da kiralık verilmesini talep etti, Fenerbahçe bunu onayladı. Geçtiğimiz günlerde, “Takımda kalıyorum. Yıpranmak istemiyorum” açıklaması yapan Vedat’ın da F.Bahçe’ye ‘Evet’ dediği aktarıldı.

G.SARAY’I iSTiYORUM DEMEDiM

 25 yaşındaki forvet oyuncusu, Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy ile yaptığı görüşmede, “Galatasaray’a gitmek istiyorum” sözlerinin doğru olmadığını söyledi. Vedat Muriç’in bu diyalogda, “Asla böyle bir ifadem olmadı. ‘Galatasaray’da oynamak istiyorum’ demedim. Yaptığım yazılı açıklamada da böyle bir ifade zaten bulunmuyor. Artık Fenerbahçe için sahada elimden gelen her şeyi yapacağım” sözlerini kullandığı da belirtildi.

TEKLİF BİZE DAHA YAKIN

Vedat Muriç, geçen sezon Rize formasıyla ligde 34 karşılaşmaya çıktı, 17 gol ve 8 asistle oynadı. Vedat Muriç, takımının ikinci yarı yaptığı çıkışta ve ligde kalmasında büyük pay sahibi oldu. 2018’in ocak ayında Rize’ye katılan Vedat Muriç’in mukavelesi ise 2020’nin haziran ayında tamamlanıyordu. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “F.Bahçe’nin teklifi bize daha yakın. Vedat, İstanbul’da 1-2 gün ekstra kalmak için izin istedi. Fenerbahçe veya Galatasaray’a gidecek” yorumunda bulundu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e romantik jest!
Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Gülşen'den hayranlarına unutulmaz gece
Sevgilisine rakip oluyor 
Eylülde düğün var
<p>Bazen fenalıklar basar ve kendini şöylece bırakmak istersin :)</p>

Kendimi Şöyle Bırakasım Var

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Efsane Ekspres' olarak bilinen 'Ankara Ekspresi' seferlerine başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de biten transferler