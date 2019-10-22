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Vedat varsa sorun yok

Vedat varsa sorun yok

Vedat Muriqi, Fenerbahçe’nin kazandığı 4 maçta da gol attı. Onun suskun kaldığı 4 mücadelede ise puan kaybetti. Vedet Slimani ve Frey’in toplam gol sayısına şimdiden ulaştı.

AKŞAM

FENERAHÇE’DE, Kosovalı santrfor Vedat Muric’in golleri galibiyetin habercisi oluyor. Geçen sezon Çaykur Rizespor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Muric, yaz transfer döneminde gündemi en çok meşgul eden isimler arasına girmişti. Uzun süren görüşmelerin ardından tercihini Fenerbahçe’den yana kullanan 25 yaşındaki futbolcu, yeni sezona da etkili bir giriş yaptı. Fenerbahçe, ligde yaptığı 8 maçta 4 galibiyet alırken, Vedat Muric bu karşılaşmaların tamamında rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi.

O SUSKUN, FENER MUTSUZ

Fenerbahçe, Vedat Muric’in gol atamadığı mücadelelerde henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Sarı-Lacivertliler, ligde 4 galibiyet alırken, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe’nin galip geldiği 4 maçta da gol atan Muric, puan kayıplarında ise sessiz kaldı. Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşma ve sahasında Antalyaspor’a 1-0 mağlup olduğu mücadelede gol sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe, diğer puan kayıplarını ise sahasındaki 1-1’lik Trabzonspor beraberliği ve deplasmandaki 3-1’lik Aytemiz Alanyaspor yenilgileriyle yaşadı. Muriç geçen sezon boyu 3 gol atan (Slimani 1, Frey 2) Slimani ve Frey’den daha fazla attı.

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