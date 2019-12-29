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  3. Vedat Rize'ye karşı! Çaykur Rizespor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Vedat Rize'ye karşı! Çaykur Rizespor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Vedat Rize'ye karşı! Çaykur Rizespor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Fenerbahçe formasıyla 10 gole imza atan ve takımını ayakta tutan Vedat Muriqi, bugün eski takımı Rizespor karşısında gollerine devam etmek için sahaya çıkacak.

AKŞAM

KARADENİZ ekibinden F.Bahçe’ye transfer olan Muriqi eski takımına karşı 3 puan mücadelesi verecek. Bu sezon attığı gollerle Kanarya’yı ayakta tutan eski Rizesporlu Vedat Muriqi ligde 10 golle krallık yarışında üçüncü sırada bulunuyor. F.Bahçe’de cezalı Serdar Aziz bugünkü maçta yok. Emre Belözoğlu ve Muriqi ceza sınırında. Ama Emre sakatlık sebebiyle ilk 11’de olmayacak. Sadık, Moses, Zajc ve Hasan Ali sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek isimlerden... Rize’de ise Moroziuk cezalı, Sasse ve De Pauw sakat.

DEPLASMAN KABUSU

FENERBAHÇE Süper Lig’de oynadığı son 4 deplasman karşılaşmasında galip gelemedi. Son dış saha galibiyetini 20 Ekim’de Denizli’de alan Kanarya bu sezon 8 dış saha maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti, 15 puan yitirdi.

MUHTEMEL 11’LER:

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, Oğulcan

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç


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