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  • Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'den 700 bin euroluk alacağından vazgeçtiği ortaya çıktı
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 09:57
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Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'den 700 bin euroluk alacağından vazgeçtiği ortaya çıktı

Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'den 700 bin euroluk alacağından vazgeçtiği ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin İtalyan devi Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi'nin giderayak Sarı-Lacivertlilere büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Kosovalı golcü, 700 bin euroluk alacağından vazgeçti.

Vedat'ın geçen sezondan 500 bin ve Ağustos ayına ait olan 200 bin Euro'dan vazgeçtiği öğrenildi.

Muriqi, "Lazio beni çok istedi, onların stiline de uygunum. Sezonun çoğu maçı çift forvet oynuyorlar. Benim tipimde santrfor aradıklarını söylediler ben de kabul ettim." dedi

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