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  • Vedat Muriqi: Şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdim, taraftarlar hakkını helal etsin
  • 13 Eylül 2020 Pazar 13:08
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Vedat Muriqi: Şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdim, taraftarlar hakkını helal etsin

Vedat Muriqi: Şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdim, taraftarlar hakkını helal etsin

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Fenerbahçe'den İtalya ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Roma'ya gitti.

Uçuş öncesi açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi, basın mensuplarına emekleri için teşekkür ederek, "Yanlışımız olduysa affola. Bazen röportajlarda zorlanıyoruz. Açıkçası değişik duygular içerisindeyim. İlk defa Türkiye'den ayrılacağım. İnşallah orada hakkımızda hayırlısı olur. Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım" dedi

"LAZİO'NUN OYUN STİLİNE UYGUN GÖRÜYORUM KENDİMİ"

Lazio'nun kendisini çok istediğini ifade eden Vedat Muriqi, transfer süreci ile ilgili olarak, "Onların oyun stiline uygun görüyorum kendimi. Sezonun çoğu maçlarında çift forvet oynadılar. Benim gibi bir santrfora ihtiyaç olduğunu söylediler. Bende tercih ettim. Gittiğim her kulüpte takım başarısı ön plandaydı. Önce takım başarısı sonra bireysel başarı" diye konuştu.

"BÜYÜK KULÜPLERDE OYNAMAK İSTERİM"

Vedat Muriqi, hedefleri ile ilgili olarak, "Yeni bir takıma gidiyorum, ilk hedefim burada inşallah daha başarılı olup önümüzdeki yıllarda dünyanın tabiri caizse büyük kulüplerde oynamak isterim. Kısa vadede Lazio için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLAR HAKKINI HELAL ETSİN"

Sarı-laciventli taarftarlar ile ilgili de konuşan Vedat Muriqi, "Haklarını helal etsinler. Gönül isterdi ki şampiyonluk yaşayıp ayrılmak. Nasip değilmiş. Umarım önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşırız" dedi.

"HEDEFİM KISA VADEDE DÖNMEK DEĞİL DAHA İLERİ GİTMEK"

Vedat Muriqi, yeniden Türkiye'ye dönmesi durumunda Fenerbahçe'den başka takımda görev alıp almayacağının sorulması üzerine, "Çok iddialı bir cevap olur. Futbolun ne olacağı belli olmaz. Şuan hedefim kısa vadede dönmek değil daha ileri gitmek" ifadelerini kullandı.

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