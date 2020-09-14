Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe’den Serie A takımlarından Lazio’ya transfer olan başarılı golcü Vedat Muriqi, imza için Roma’ya gitmişti. Vedat bugün Lazio için sağlık kontrolünden geçti. Resmi anlaşmanın kısa sürede açıklanması bekleniyor.
Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu.
Vedat Muriqi'nin ardından golcü arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündemindeki Ze Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Okay Yokuşlu transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, Sporting Lizbon'un ön liberosu Idrissa Doumbia'yı satın alma opsiyonuyla kiralıyor. Portekiz ekibinin maaşında yüzde 40 indirime zorladığı Fildişi Sahilli oyuncu takımından ayrılma kararı aldı. Mönchengladbach, Werder Bremen, Anderlecht ve Club Brugge gibi talipleri olan 22 yaşındaki futbolcunun ilk tercihi Galatasaray.
Sarı-lacivertlilerde, "Emre Belözoğlu'nin sportif direktörlüğü neden açıklanmıyor?" sorusu cevabını buluyor.
Gaziantep maçında müthiş bir görüntü sergileyen Galatasaray'da ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin etkisi kısa sürede hissedildi. Ligin henüz başında fiziksel gelişimin bu seviyede olması dikkat çekti.
Valencia'dan sonra Tisserand da yönetimin yeni hocasına hediyesi. 27 yaşındaki Kongolu stoper, Erol Bulut'un takibinde olan bir isimdi. Oyuncu diz sakatlığı nedeniyle Wolfsburg'da fazla süre alamasa da milli takımda kaptanlığa kadar yükseldi.