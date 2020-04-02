Vedat Muriqi kapışması

Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.

Dün 'Feda' dedi, bugün gönderilme kararı alındı

Galatasaray, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan futbolcuların durumunu masaya yatırdı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Selçuk İnan, Nagatomo ve 1 yıl daha sözleşmesi olan Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak. Mariano ve Ryan Donk'la ilgili karar ise ligin durumuna göre verilecek.