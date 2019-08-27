Vedat Muriqi Fenerbahçe tarihinin en iyisi olma yolunda

Vedat Muric, son 11 yılda Fenerbahçe'nin en az maliyetle transfer ettiği 2. oyuncu oldu. Ancak fayda maliyet oranında en değerlisi olma yolunda ilerliyor.

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Galatasaray'ın elinden kaparak kadrosuna kattığı Vedat Muric, lige harika bir başlangıç yaparken, maliyetinin azlığıyla da istatistiklere geçmiş durumda.

SON SIRADA PIERRE WEBO VAR

Vedat Muric, son 11 yılda transfer edilen santrforlar içinde 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle en az maliyete sahip 2. oyuncu durumda. Son sırada 3 milyon Euro ile Webo var..

GUIZA'YA 14 MİLYON EURO

Son 10 yılda transfer edilen en pahalı isim 14 milyon Euro ile Güiza olurken, onu 13 milyon Euro ile Emenike, 10 milyon Euro ile Moussa Sow takip ediyor..

PİYASA DEĞERİ DE ARTIYOR...

Ancak Vedat Muric, fayda-maliyet oranında Fenerbahçe'nin en değerli santrforu olma yolunda hızla ilerlerken, güncel piyasa değeri 10 milyon Euro'nun üstüne çıkmış durumda..

(Takvim)