Vedat Muriqi Fenerbahçe tarihinin en iyisi olma yolunda

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Galatasaray'ın elinden kaparak kadrosuna kattığı Vedat Muric, lige harika bir başlangıç yaparken, maliyetinin azlığıyla da istatistiklere geçmiş durumda.
SON SIRADA PIERRE WEBO VAR
Vedat Muric, son 11 yılda transfer edilen santrforlar içinde 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle en az maliyete sahip 2. oyuncu durumda. Son sırada 3 milyon Euro ile Webo var..
GUIZA'YA 14 MİLYON EURO
Son 10 yılda transfer edilen en pahalı isim 14 milyon Euro ile Güiza olurken, onu 13 milyon Euro ile Emenike, 10 milyon Euro ile Moussa Sow takip ediyor..
PİYASA DEĞERİ DE ARTIYOR...
Ancak Vedat Muric, fayda-maliyet oranında Fenerbahçe'nin en değerli santrforu olma yolunda hızla ilerlerken, güncel piyasa değeri 10 milyon Euro'nun üstüne çıkmış durumda..
(Takvim)
Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Burak Yılmaz, İtalyan ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel ile ilgili veda paylaşımı yaptı. Ardından Şilili futbolcu sabah idmanı sonrası takım arkadaşları, teknik heyet ve personelle vedalaştı. Medel eşyalarını toplayarak tesislerden ayrıldı ve İtalya'nın yolunu tuttu.
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Burak Yılmaz için 3 kez Beşiktaş yönetimiyle masaya oturan Serie A ekibi Lecce, golcü futbolcunun transferi için bugün son kez Siyah-Beyazlılarla toplantı yapacak.
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Galatasaray’ın bir türlü elinden çıkaramadığı Mbaye Diagne’de yeni bir olasılık doğdu. Senegalli forvet kiralık olarak takımdan ayrılabilir.
Bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, diğer yandan takımdan gönderilecek isimler üzerinde de çalışıyor. Son olarak Diego Reyes’le yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, Carlos Kameni’nin de sözleşmesini feshediyor.
Manchester United'da Solskjaer’in kadrosunda düşünmediği ve Galatasaray taraftarlarının takımlarına yakıştırdığı Fred için İngilizler 27 milyon sterlin istiyor.