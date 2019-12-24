Vedat Muriqi eskilere nal toplattı

BEŞİKTAŞ derbisini de boş geçmeyen ve bu sezo Süper Lig’deki 10. golüne imza atan Vedat Muriç, son iki sezonun golcülerini şimdiden açık ara geride bıraktı. Geçen sezonun tamamında Süper Lig’de Soldado 6, Ayew 5, Frey 3, Slimani 1 gol atarken, 2017-18’de ise Fernandao 9, Soldado 9, Janssen ise 4 gol kaydetmişti. 2016-17 sezonunda Sow sezonu 12 golle tamamlamıştı. Son 3 sezonda Muriç’i şu ana kadar attığı gollerle geçebilen tek isim Moussa Sow oldu. 2016-19’da ayrıca Van Persie 9, Emenike de 4 gol kaydetmişti. Öte yandan Fenerbahçe’de en son 2007-2008 sezonunda Semih Şentürk, ilk devreyi 10 gol atarak tamamlamıştı. Fenerbahçe’de daha sonraki sezonlarda ilk 17 haftalık periyotta 10 gole ulaşan başka santrfor olmadı.

(Star)